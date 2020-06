“El virus sigue circulando y debemos cuidarnos” sentenció la gobernadora

En el día de la fecha la mandataria provincial se refirió a la firma del nuevo decreto vinculado a las medidas adoptadas por la provincia en relación a la Pandemia. La provincia ingresa en una nueva etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorios (DISPO) que requiere de un compromiso de la comunidad mayor en relación a la prevención y conductas adoptadas socialmente.

“Venimos de la etapa de aislamiento social y ahora estamos en la etapa de distanciamiento. Se presentó a través de un Decreto pero como digo siempre en este tema del COVID – 19, en tal caso el Decreto te orienta sobre las medidas de seguridad que tenemos que adoptar”, expresó la gobernadora.

Además, explicó que esta transición no es automática sino que es el resultado del esfuerzo realizado por los santacruceños y santacruceñas desde el 20 de marzo.

En este sentido recordó la importancia de seguir respetando las medidas preventivas, porque el Decreto “es orientativo pero C”, remarcó.

Al respecto indicó que el paso de una etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a la de Distanciamiento no significa que el problema esté solucionado. “Todo lo que tiene que ver con el COVID – 19 no se ha resuelto y lamentablemente mientras no haya un remedio o una vacuna, tenemos que seguir tomando todas las medidas indicadas. Se los pido por favor, debemos cuidarnos entre todos y todas”, manifestó la gobernadora.

Sobre la situación actual en la provincia explicó: “Tenemos hoy 51 casos, 50 que ya no son activos y estamos esperando un nuevo informe respecto del caso activo, eso no significa que la barrera automática está abierta para hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer antes de la Pandemia”.

“Distanciamiento social en definitiva es distanciamiento físico. Voy a dar un ejemplo: Estamos habilitados para hacer reuniones familiares o con amigos hasta diez personas pero tenemos que elegir lugares o ambientes hasta donde diez personas se puedan reunir con un distanciamiento entre un metro y medio y dos metros”.

En este punto recordó que hay que asumir una gran responsabilidad ya que este momento requiere de nosotros que nos cuidemos entre todos porque, si nos e cumple el distanciamiento y alguien es portador asintomático nos estamos poniendo en riesgo.

“Si no cumplimos con lo indicado el problema es para todos los que están reunidos, si en ese espacio está circulando el virus, nos ponemos en riesgo a nosotros y a los demás. El mismo puede estar circulando y no saberlo, ya hemos hablado de los portadores silenciosos”, agregó.

Alicia también se refirió al tránsito vinculado al transporte de productos esenciales y la importancia de los cuidados en este sentido. “Nosotros tenemos diariamente un promedio de doscientos camiones que vienen para abastecimiento. Eso sigue existiendo y siguen viniendo porque necesitamos comer, proveernos de distintos servicios. Se toman todos los recaudos pero este virus es invisible. Entonces hay que tener sumo cuidado y el hecho de que estamos todos reunidos felices de la vida y como hace mucho que no nos encontramos, ojo no nos vayamos a dar ese abrazo que internamente queremos, es primordial mantener ese distanciamiento que hoy nos ayuda”.

“Les pido a todos y todas que hasta que encontremos el remedio o la vacuna sigamos como hasta ahora cuidándonos. Tengan en cuenta eso y no crean que todo terminó. Ojala podamos superar entre todos esta etapa. Si lo podemos hacer, vamos a tener más lejos el virus”, destacó.

Además se refirió a la opinión de algunos epidemiólogos que dicen que el virus “disminuye o cambia la cepa”, y afirmó: “sea una u otra cosa, pido por favor si nos piden distanciamiento social hagamos ese distanciamiento físico que es la forma de cuidarnos”.

“En este momento que atravesamos tiene que estar muy fuertemente la responsabilidad personal y la responsabilidad comunitaria. Vamos a saber si Santa Cruz es responsable o no en función de lo que pase en esta etapa de distanciamiento social”, indicó.

También se refirió a lo que está sucediendo en aquellas provincias que se mantienen en la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

“Me gustaría que lo que vemos en el resto de las provincia lo vean todos los santacruceños y santacruceñas. Aquí hay algunos lugares donde dicen que se puede salir a correr y sale a correr todo el mundo, se olvidan del distanciamiento, van a las plazas. Un momentito, cuidémonos. El tapaboca lo tenemos que seguir usando, obviamente que no lo tengo que usar donde se está produciendo el distanciamiento. En lugares donde voy a hacer trámites, por cuidado usémoslo”, indicó.

Respecto de la responsabilidad social y el esfuerzo que hicieron los santacruceños y santacruceñas han realizado desde el 20 de marzo cumpliendo con las medidas preventivas de control para evitar la propagación del COVID-19, la mandataria destacó que han sido una gran mayoría, aunque también se refirió a quienes no respetaron las normas.

“Mi abuelo decía son unos tarambanas pero yo voy a decir son inconscientes. A ver ¿dónde está la responsabilidad? A ver esa actitud desafiante, violé la medida. Eso se les puede pasar a chicos pequeños y los podes disculpar pero a gente grande, yo te diría que no se deben querer mucho ellos y no deben querer a su familia. Quizás soy dura en lo que estoy diciendo pero para mí son unos inconscientes”.

En este sentido destacó la tarea que se viene haciendo desde educación con los niños y niñas en edad escolar a través de diferentes dispositivos. “El mensaje para ellos es que puedan transmitirles la responsabilidad a todas y todos los que los rodean”.