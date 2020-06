La película sobre Jesica Minaglia en marcha: "Lo hago para que dejemos de hablar de estos casos como números"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Walter Minaglia, productor y tío de la Jesica Minaglia, la docente asesinada en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, brindó detalles de la película en la que se inspira el caso “La Hija del Pueblo” donde destacó la necesidad de agradecer a la gente y se refirió a la situación previa a la realización del film.



“Es muy difícil explicarlo. Mi hermano fallece de un cáncer en enero yo le pedí a ella que viniera acá a Buenos Aires, estaba muy triste porque ella era muy pegada a su papá. Un día me llamaron y no me querían decir que le había pasado, hasta que me pude enterar. Fue muy duro realmente, de ahí en más transitarlo me costó, La cobardía del asesino fue lo peor de todo para mí”.

Minaglia agregó: “Yo escucho mucho esto, de que Jesica es una víctima más y a mí lo que me inspiro a hacer la película es justamente eso: intentar que esto pare, que la gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro país. Que deje de ser un número más. Muchos casos de femicidio también me inspiraron, es difícil llevar a cabo estas cosas y más con el tinte personal en mi caso."



En relación a quienes están colaborando con la película, Minaglia agradeció que "todos me muestran sensibilidad, no con Jesica particularmente sino con el caso. La canción la hace el cantante de las Pastillas del Abuelo y es muy fuerte. Es algo que queremos que marque y que la gente se sienta identificada con la situación de la "Hija del Pueblo”.

Por otro lado, el tío de Jessica hizo hincapié en la cantidad de casos que se producen a nivel nacional y en la provincia particularmente, la búsqueda de que esto frene. “Puse un equipo de abogados y a una ONG, para que la película recaude fondos y pueda ayudar a otras chicas. A raíz de la película por ejemplo en Piedra Buena, las denuncias por violencia de género subieron un 70%, se animaron a denunciar, eso es lo que necesitamos. Todo esto tiene sentido y buscaremos rescatar cuantas chicas sea necesario”.



Sobre el desarrollo de la producción, indicó que trabajan cinco guionistas y que ya están seleccionados los actores principales, Florencia Otero será quien haga de Jesica, María Fernanda Callejón será la mamá, Fabio Aste, hará del padre de Jesica, Marco Antonio Caponi "hará el papel más difícil que es el del femicida", Benjamín Rojas hará el personaje del amigo quien recepcionó todos los mensajes que enviaba Jesica que aportó datos muy importantes en el caso y Manuela Pal hará de una de las amigas de Jesica. El resto de los actores serán todos seleccionados en la provincia. De este casting estará a cargo el reconocido actor santacruceño Fernandez Cabral. "La idea es que la mitad del equipo de técnicos, sean de Santa Cruz"

Concluyendo, el productor del film, se refirió al desarrollo del proyecto y afirmó: “He recibido mucha ayuda de parte de autoridades provinciales y se autorizó el proyecto y el crédito para hacer la película. Con todos esos avales se consigue más fácil poner plata en la parte privada, ya hay un interés, me apoya ADOSAC, me apoya la UNPA, es muy grande la sensibilidad y el apoyo de todos. Además tenemos un montón de actores de la Provincia, vamos a intentar filmar en donde Jesica estuvo, con el apoyo provincial vamos a ver si se nos abren algunas puertas”.