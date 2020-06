Vélez Sarsfield: Miguel Brizuela fue denunciado por violencia de género y apartado del equipo

El "Virrey" cumple obedientemente el aislamiento junto a su mujer, María Margarita Pilla. "No hay que joder con esta enfermedad. Es nuestra obligación cumplir la cuarentena. Hay una riqueza que la descubrimos cuando no la tenemos: la salud", dice a sus familiares y amigos cuando dialoga vía Skype.

"No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar", aseguró el tenista serbio.