Alianza de Municipios para trabajar en la reactivación del turismo regional

Lo comentó la Directora de Patrimonio Cultural de la Provincia de Santa Cruz, Carla García Almazán, quién explicó el trabajo junto a historiadores con respecto al patrimonio institucional histórico presente en la ciudad y al análisis sobre la no demolición de dichos edificios.

Así lo aseguró Rosa Ana Vázquez, autoridad del Jardín "La Taperita" de Río Gallegos en relación a la situación de abuso vivida por una de las maestras del jardín en la guardia del Hospital Regional. Agradecimiento por el acompañamiento de la comunidad y un claro pedido de que "esta situación no se repita".

Lo confirmó Mauricio Reyes, presidente de la Junta Vecinal de Barrio El Faro. No se recuperaron todos los terrenos de las 2 manzanas donde se entregaron terrenos y que la gestión del ex intendente Roberto Giubetich otorgó en favor de empresarios y ex funcionarios de la comuna.