Giran a Comisiones proyecto que pide instrumentar el Boletín Oficial Municipal Electrónico

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal Pedro Muñoz del ARI-CC aseguró que es necesario tener un Boletín de la Municipalidad, para que la gente sepa "cuáles son los actos de gobierno del Departamento Ejecutivo".

"En provincia esto es normal, ya lo propusimos y pasó a comisiones" detalló, mientras que otro planteo para que en la página oficial del Municipio haya un espacio para todos los protocolos de todas las actividades comerciales permitidas hacer "fue aprobado por unanimidad".

"La gente no puede andar buscando qué protocolo necesita para poder hacer tal cosa, la idea es que esto sea de un acceso mas fácil y simple para cualquiera” aseguró el concejal.

Sobre la necesidad de poner en marcha el Boletín Oficial Municipal Electrónico, comparó la situación en la órbita del Gobierno nacional y del propio Gobierno provincial: “En general no entra en vigencia hasta que la norma no es publicada en el Boletín Oficial. Por ejemplo con los decretos de necesidad de urgencia, hasta no ser emitidos no tienen validez. No es de ahora, es de larga data e insistimos como municipio y ciudadanos para poder contar con este instrumento legal en la órbita de la Municipalidad de Río Gallegos".