El test de al allegado de un colaborador de la firma Nuevo Sur arrojó resultado negativo

César Galeano Da Fonseca, Coordinador de la Sucursal Río Gallegos de la firma Nuevo Sur brindó detalles de la decisión de la empresa de cerrar sus puertas ante un caso sospechoso de coronavirus. El jueves por la noche el directorio de la empresa Nuevo Sur S.A con sede en nuestra ciudad capital, fue informado que un allegado de uno de los colaboradores había ingresado a la guardia del Hospital Regional Río Gallegos con dificultades respiratorias, lo cual genero el accionar protocolar de la institución sanitaria para realizar el hisopado, aislamiento de la persona con síntomas, como así también sus allegados. Luego de realizarse el test, se debería esperar hasta el viernes 19 por la tarde los resultados.

Paralelamente a esto, como medidas de prevención dispuestas por la empresa NS desde los primeros días de la pandemia, se ejecuto el plan protocolar interno desarrollado con las áreas a cargo y previa decisión del directorio. Según el área de epidemiología del Hospital Regional, para este tipo de caso, el aislamiento de todo el personal no es necesario ya que no habría riesgo de contagio, por no ser contacto directo con la persona hospitalizada.

No obstante ello, como responsabilidad ética, moral y de salubridad, el directorio aplicó el protocolo interno, a fines de resguardar, preservar la integridad de todos nuestros colaboradores, sus familias, proveedores, y clientes a quienes agradecemos infinitamente la comprensión y preocupación.

Asimismo, debemos agradecer a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz y El personal de HRRG que se pusieron a disposición inmediatamente para con nuestra empresa.