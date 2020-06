Rearmado de escenarios políticos: El Socialismo santacruceño más cerca de Vidal que de Costa

La oposición en la provincia de Santa Cruz no encuentra referentes válidos para su rearmado político. Tras la derrota electoral del año pasado, los partidos que integraron el frente electoral de Nueva Santa Cruz analizan si continuar o no dentro de ese espacio, ya que su principal referente, el radical Eduardo Costa, desapareció del escenario político santacruceño tras los resultados de las elecciones de octubre de 2019.

El primero en apartarse y dejar esa alianza electoral que diera origen años atrás a Unión Para Vivir Mejor (UPVM), fue el MOVERE, el partido político del intendente de Las Heras José María Carambia quien al analizar los resultados de las elecciones de octubre, responsabilizó al senador Eduardo Costa por la derrota y le pidió que "se haga cargo" al tiempo que sentenció "Nueva Santa Cruz ya fue, se murió". La postura del MOVERE llegó a la órbita de la Cámara de Diputados de la Nación, donde el hermano del jefe comunal lasherense, Antonio Carambia, confirmó su alejamiento del Bloque de Juntos por el Cambio, lo que terminó con un pedido de la titular del PRO, Patricia Bullrich para que devolviera la banca de diputado nacional.

Ahora, el Socialismo Santacruceño parece tomar el mismo camino. Con claras quejas a la desaparición de Costa del escenario político provincial, El Partido Socialista Santacruceño que lidera el ex intendente de Pico Truncado Omar Fernández, parece más convencido de dejar la alianza derrotada en octubre, y buscar nuevos espacios y oportunidades en una reconstrucción política con vistas a las elecciones legislativas del año próximo.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal por el Partido Socialista, Carlos "Lito" Mansilla, de Pico Truncado, explicó el análisis sobre el futuro del partido dentro de Nueva Santa Cruz y comentó: “buscamos expandirnos y generar nuevas representaciones en las localidades. Somos un partido nuevo y vemos también gente con más experiencia o más consolidados a nivel provincial. Los referentes de NUeva Santa Cruz han desaparecido de la provincia y no tenemos con quién comunicarnos”.

“Nosotros sabemos que esto puede pasar, en un momento fuimos oficialismo y luego nos convertimos en oposición. Estamos trabajando conforme a las distintas propuestas que hay, lo importante es aclarar que no hay ningún contrato pre electoral. El año que viene tenemos elecciones legislativas y nosotros como partido tenemos otros proyectos y otras ideas, por eso hoy estamos mas cerca de SER Santa Cruz que de Nueva Santa Cruz” aseveró.

El concejal truncadense no desestimó la posibilidad de llegar a futuro a nuevos acuerdos políticos. "En el Concejo Deliberante de mi localidad, hay 2 concejales de nuestro espacio y 2 del partido SER de Vidal. Y pudimos acordar que ellos sean quienes presidan el Parlamento Comunal. Tenemos afinidad y buen trabajo conjunto. Desde Nueva Santa Cruz ya no nos queda ningún referente en la localidad. UNos se fueron a trabajar con el intenjdente Maimó y otros están colaborando con el diputado Miguel Farías del partido SER. Es una realidad que si bien no nos peleamos, no tenemos comunicación".