Espionaje ilegal "M": en el macrismo dicen que no conocen a Susana Martinengo

Desde el “entorno” de Mauricio Macri aseguran que el expresidente “no conoce” a Susana Martinengo, una ex funcionaria de la Casa Rosada y figura central del entramado del espionaje ilegal “M” desplegado de forma estructural por el macrismo.

Las declaraciones fueron publicadas por el diario La Nación y atribuidas al “entorno” de Macri, sin dar más precisiones. Rápidamente se interpretan como una previa del ensayo de defensa judicial, que se viene en la pesada causa contra el expresidente y los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Esto publicó La Nación: “En la intimidad, Macri deja trascender que ‘no conoce’ quién es Susana Martinengo, la exsecretaria de documentación de Presidencia, a quien ex espías señalan como la encargada de ‘recolectar’ la información obtenida de seguimientos ilegales”. Pero además, el periódico agregó que Martinengo “no estaba cerca de Macri” porque “su oficina en Casa Rosada estaba en el segundo piso”.

Y añadió que "Ni Marcos (Peña), ni Fernando (De Andreis) tenían relación fluída con ella, más allá de conocerla".

Lo cierto es que los registros oficiales de la Casa Rosada, muestran que Martinengo mantuvo 12 reuniones con los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, desde mediados de 2018 a enero de 2019, y que como ya reveló Ámbito, Martinengo acompaña a Macri en la gestión pública desde 2007, cuando el expresidente de Boca asumió como jefe de Gobierno porteño.

Para llegar allí, Martinengo se inició en la política militando en el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN), el partido político del ex militar carapitanda Aldo Rico. Fue directora de Seguridad en el municipio de San Martín y luego pegó el salto a la ciudad, de la mano de Macri. “Es un trabajo que vengo haciendo desde 2007 cuando el presidente era jefe de Gobierno, yo era la jefa de despacho, y el pedido de él era la cercanía de la gente”, contó Martinengo en diálogo con JLM Radio en marzo del 2019.

En el área de Documentación Presidencial, Martinengo tenía 60 personas a cargo. En la mis entrevista radial, la exfuncionaria nacional contó que toda la documentación que dirigida al expresidente la recibía ella. “Lo que se recepciona pasa por mis manos, yo divido el trabajo”, explicó, y subrayó que en ese momento tenía “mucho cuidado” con las cartas e informes que tenía que llegar a Macri.

Sin embargo, ahora parece que el ex presidente no la conoce. Según La Nación, “Mauricio no sabe quién es". En el “entorno” de Macri -siempre según sostuvo La Nación- aseguran que la foto en la que se los ve juntos en el búnker de Costa Salguero, en 2015, "es una foto robada en medio de gente que se colaba y accedía al vip", el día del triunfo electoral de Macri.

Pero las declaraciones radiales de Martinengo del año pasado apuntan a otra dirección. “(Macri) Nos da libertad para trabajar, pero también tenés que rendir examen. Como un estadista te controla, todo tiene un informe. Yo mensualmente le hago un informe de lo que pasa”, relató la mujer unos meses atrás.

FUENTE: Ámbito.