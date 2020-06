Sin colectivos: El Municipio volvió a presentarse ante la Justicia por incumplimientos de MAXIA

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, el Dr. Jorge Cabezas sostuvo que por su parte lo único que hicieron fue informar al juzgado y explicó que el representante de la empresa vino y dijo que los insumos eran mayores a los ingresos y que no iban a poder continuar. "Nos limitamos a informar al juzgado y a que procedan como corresponde” sentenció.

Por otro lado, Cabezas se refirió a la suma reclamada por el servicio de parte de MAXIA, el Dr. Cabezas sostuvo que "es una suma que no estamos dispuestos a aceptar bajo ningún punto de vista, el servicio es mínimo co sólo 5 unidades en calle y no se condiciona la suma con la actividad prestada. Nosotros cumplimos con el pago acordado en la audiencia, pero ellos por su lado deben cumplir con ese contrato”.

Finalizando, Cabezas comentó que la Justicia tiene un esquema de sanciones a aplicar que van desde las multas hasta proceder a la incautación de las unidades y dijo: “En esa ultima instancia, no se si el juez avanzara o habrá una combinación mas para que la empresa vuelva a prestar el servicio bajo una orden judicial. En caso de que no cumplan, se finalizara el contrato con algunos de los trabajadores para que algunos coches sigan circulando”.