Rearmado de la oposición: “El radicalismo como partido opositor hoy no existe”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fabián Leguizamón, ex concejal y ex candidato a intendente de la ciudad de Río Gallegos, también compartió que la UCR necesita un rearmado para convertirse nuevamente en un partido opositor.

"Creo que hoy tenemos que trabajar hacia adentro, tenemos radicales que hoy son funcionales al FPV y el PJ y eso no puede suceder. Hablo de que el radicalismo necesita esta discusión interna y que el sinceramiento nos ponga en el lugar que corresponde, sabiendo donde estamos parados. El radicalismo como partido opositor no existe. Tiene que haber una autocrítica" sentenció.

"Tenemos un Comité Provincia de la UCR que no funciona y tenemos un Comité Río Gallegos de la UCR que no funciona. Creo que Daniel Gardonio (actual Presidente de la UCR Santa Cruz) debería dar un paso al costado porque el partido está parado. La relación de Fadul (presidente de la UCR Río Gallegos) con el actual intendente Grasso, tampoco le hace bien al partido, porque hay posiciones sobre determinados temas que no se escuchan" aseguró.

Por otro lado, se refirió a los dichos de Fadul en cuanto a la etapa superada de las alianzas políticas y afirmó: “la alianza con el PRO nos hizo muy mal. El radicalismo está en una crisis de identidad muy profunda. Coincido con Fadul en que es necesario que el radicalismo se reacomode primero antes de pensar en alianzas. Tenemos que buscar dirigentes que estén a la altura de las circunstancias".

Sobre la situación provincial dijo "tenemos un Senador nacional que no tiene exposición política y esto favorece al desmembramiento que tiene hoy el radicalismo. En los jóvenes veo esa posibilidad de alternativa de reconstrucción del partido".

“Tenemos que hacer una limpieza en casa y que los que no son radicales, invitarlos a dar un paso al costado. Creo que las cosas se tienen que saber, el partido no puede ser manejado por 4 ó 5 que toman decisiones. El vecino las cosas las tiene que saber y el afiliado al radicalismo tiene derecho a saber, tenemos que tomar un paso importante en esto”.