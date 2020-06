Corte de gas. Los vecinos siguen esperando una respuesta

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, juan Alvarado ex representante de la junta vecinal del barrio Belgrano y encargado de Biblioteca “Rosita Llauquén” dijo: “Los vecinos empezaron a hacer denuncias de que no tenían gas y no había ninguna respuesta. Nos llegó un audio aleatorio de una persona que dijo que había un problema de presión y vinieron a arreglarlo”.

“En el caso de la biblioteca no se vio afectada, tiene gas pero no tenemos luz, estamos esperando que nos traigan y nos coloquen el medidor”.

Finalizando, ante la solicitud de respuesta frente a la empresa Camuzzi, Juan Álvarado dijo que siguen sin tener comunicación con alguien oficial y sostuvo: “Esperemos que nos den alguna respuesta, anoche teníamos muchos problemas y sin saber que teníamos que hacer. Nos trajeron medidores con pulsadores y si esos pulsadores los vecinos no sabían cómo apretarlo el gas no llegaba nunca”.