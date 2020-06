La Municipalidad de Río Gallegos no habilita las actividades deportivas en las lagunas congeladas

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, lo comento la jefa de protección ambiental de la Municipalidad de Río Gallegos, Yamilé Cortes, ante esto explicó: “Aconsejamos no patinar por el grosor, no es lo adecuado, puede soportar el peso de un ave pero tal vez no el de una persona o de varias personas. Buscamos cuidarnos, a los más chicos o a los adultos y evitar el susto o el mal rato”.











Por otro lado, la jefa de la Agencia Ambiental de Río Gallegos, dijo que no poseen forma de chequear o tener certeza de la condición de las lagunas para permitir el patinaje y actividades deportivas. “Es preferible comentarle al vecino el por qué aconsejamos no patinar. No tenemos seguridad de cuán fuerte está el hielo para soportar a la gente, pedimos disculpa a la comunidad y sabemos que es una actividad de recreación muy divertida pero queremos cuidarnos”, puntualizó.

Luego, Yamile Cortés fue consultada sobre la metodología que se implementaba para las habilitaciones de las lagunas años anteriores. En relación a esto, dijo que los inviernos antes eran más rigurosos y constantes. Ahora tenemos dos o tres días con fríos intensos y otro día cálido, oscilan mucho las temperaturas. Antes la laguna tenía el tiempo que necesita, es mucha superficie y necesita su tiempo para solidificarse, hoy ese tiempo no lo tiene y el clima ha variado mucho”.