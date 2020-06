Concejal Pedro Muñóz: "En el reglamento interno no hay nada respecto a estas situaciones, todo esto hay que actualizarlo y cambiarlo"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, El concejal Pedro Muñoz, habló sobre la solicitud de renuncia y la separación del cargo a Emilio Maldonado quien fuera acusado de abuso a dos niñas menores de edad. Ante esta situación, Pedro Muñoz, Concejal del Ari-cc sostuvo que las familias tenían miedo a denunciar. "Las madres estaban muy asustadas, no se animaban a denunciar y tuvo que saltar otra víctima que denunciara para que se animen a contar otro caso. Es importante inmediatamente actuar en consecuencia, estábamos en presencia de un caso de abuso. La mamá hizo la denuncia y recién después de publicarlos en las redes sociales la justicia decidió hacer algo al respecto, hubo amistades entre la justicia y el poder y eso lo que queremos cambiar también en la ciudad”.

Por otro lado, fue consultado sobre la segunda denuncia y ante esto respondió que "cuando todavía no le habían dado la copia de lo que ella había denunciado, un medio la tenía y ya la estaba publicando. Cómo puede ser que la policía filtre una denuncia a un medio y la madre todavía no la tenía. Es inaudito” manifestó.

Finalizando, el concejal Pedro Muñoz se refirió a las vinculaciones entre la justicia y el poder y dijo que "si nosotros como instituciones hacemos esto, hacemos que la gente se anime. El padre dijo que no se animaban a denunciar porque sabían el poder político que tenía, y que era el Padrino de la nena y no se animaban a denunciar. Tenemos que cambiar esto y denunciar casos como este, es algo inédito y no tengo conocimiento de que alguna vez haya pasado algo similar con un concejal. En el reglamento interno no hay nada respecto a estas situaciones, todo esto hay que actualizarlo y cambiarlo, no teníamos en que ampararnos salvo en el estatus Municipal”.