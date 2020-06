Lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Emilio Maldonado. Anticipó que por las restricciones del coronavirus no habrá actividad protocolar alguna para recordar la fecha. Adelantó que están trabajando para realizar las sesiones del Parlamento de manera virtual.

Lo confirmó Mauricio Reyes, presidente de la Junta Vecinal de Barrio El Faro. No se recuperaron todos los terrenos de las 2 manzanas donde se entregaron terrenos y que la gestión del ex intendente Roberto Giubetich otorgó en favor de empresarios y ex funcionarios de la comuna.