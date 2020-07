Scocco ya es de Newell's y no ocultó su felicidad por volver

Con los colores de Newell's nuevamente, Ignacio Scocco brindó sus primeras declaraciones y no ocultó la felicidad por retornar a la institución rojinegra, donde lo esperaron con los brazos abiertos tras sus exitosos tres años con la camiseta de River.

"Desde el primer momento que me fui, siempre la idea fue cumplir con los tres años del contrato y volver para vivir los últimos años en el club que me inicié. Me dieron todo, me prepararon como jugador y como persona. Lo hago para devolver un poco todo eso", expresó Nacho.

En diálogo con el sitio oficial de la Lepra, agregó: "Estoy muy contento y feliz. Tuve la suerte de conseguir dos títulos y no es fácil, pero no lo tomo como una presión. Sé que tengo que rendir al máximo y que me lo van a exigir".

A su vez, confirmó que mantenía diálogos con los referentes, sus excompañeros. "Con Maxi (Rodríguez) hablé siempre, con el Gato (Formica), con Pablo (Pérez) nos juntábamos en Buenos Aires... Les preguntaba cómo estaba todo. Me sorprendía cuando me decían que había cambiado todo para bien", contó.

Por otro lado, se ilusionó con la posibilidad de dar pelea cuando se reanude la actividad. "Hay un muy buen plantel y eso es importantísimo para ir por los objetivos. Después se verá si hay un torneo corto... Nadie sabe nada. Ojalá pronto podamos empezar a competir", destacó.

Finalmente, Scocco aseguró que estará "eternamente agradecido" a los hinchas rojinegros "por el cariño y el apoyo recibido", incluso "hasta estando fuera de Newell's".



