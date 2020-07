Artistas locales. El desafío de re inventarse en la nueva normalidad

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Dy, reconocido artista local, se refirió a la presentación de protocolos para la vuelta de los músicos a los shows en vivo: “Todo se está retomando y volviendo a la normalidad. Las medidas establecidas rigen con lo que siempre hacemos, con la separación correspondiente, no es mucho más de lo que ya conocemos. Lo que sí proponemos es el uso de micrófonos especiales para evitar la fuga de la saliva y los cuidados que ya conocemos todos”.

Por otro lado, Juan Dy fue consultado por los motivos de continuar inhabilitados para los shows y dijo: “Alguna gente podría estar abriendo los locales, como son los pubs, que no aglomeran mucha gente. A nosotros nos permite ir y tocar. Desde mi caso hoy no estoy tan abocado a la música pero sí me interesa que los artistas puedan ser beneficiados”.

En relación a las oportunidades que habilitan las redes sociales para los artistas manifestó que “en este caso nos vemos fuertemente acompañados en las redes. Me pasó cuando le hice una canción a mi viejo tuve una repercusión muy grande. Nosotros lo que queremos es recaudar a través de los Streaming y en épocas de crisis, tenemos que re acomodar el ingenio y poder ayudar a los demás”.