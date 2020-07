Hay 4 en Río Gallegos, 5 en El Calafate y ahora se suma 1 caso positivo en Caleta Olivia, totalizando 10 nuevos luego de casi 32 días que Santa Cruz no registraba casos nuevos. Se trabaja en determinar la línea de contactos del nuevo paciente en zona norte.

María Eugenia Vidal recibió el alta luego de tener coronavirus y se reencontró con sus hijos

La ex gobernadora bonaerense confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme", indicó