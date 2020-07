Alberto sobre Vicentin: "Sigo esperando que alguien traiga una alternativa"

El presidente Alberto Fernández reconoció esta tarde que "tuvo una percepción errada de lo que aparentaba ser una aspiración de recuperación de (la empresa cerealera) Vicentin", y aclaró que ante "la reacción que hubo", se quedó "esperando" que alguien le "traiga una solución".

En declaraciones a radio La Patriada, detalló: "Lo que uno quiere es salvar una empresa que es referencia en la exportación de cereales en Argentina y que no la desguacen judicialmente. Como vi la reacción que hubo, me quedé esperando que alguien me traiga una solución".

Durante la entrevista, también cuestionó la utilización de la justicia para fines políticos. "Que la Justicia se utilice para la persecución de opositores es de una gravedad increíble", dijo y remarcó que "nunca había pasado" en la historia que la Justicia fuera utilizada "para la persecución de opositores, como ocurrió en los últimos 4 años", durante la gestión de Cambiemos.

“Lo que necesito y necesitamos todos los argentinos es que la Justicia funcione bien porque la Justicia es el último lugar al que recurre un ciudadano cuando se está quedando sin derechos", profundizó el mandatario.

Por otro lado, se refirió a la reforma judicial, una propuesta sobre la cual el oficialismo confirmó en reiteradas oportunidades que avanzará, pero que hasta el momento no fue trasladada al Congreso para un debate parlamentario. “Hay aspectos que tienen que ver con la justicia federal, en su sentido más amplio, y por el otro lado, cómo funcionan ciertos institutos de la justicia, que vale la pena revisar con un debate más amplio que mandar una ley", concluyó.

FUENTE: Ámbito.