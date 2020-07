Quinteros: "Lo que le hicieron a Bazán fue una cama, fue un golpe institucional"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Matías Quinteros presidente de la UCR de Caleta Olivia se refirió a la situación del concejal suspendido Cristian Bazán tras la denuncia de violencia de género y sostuvo: “No hay una denuncia de la supuesta víctima, hay testigos de dudosa procedencia y detrás de los testigos hay una abogada que tiene estrecha relación con el gobierno de turno. El contexto en el que se dio es dudoso, por eso nosotros decimos desde el partido que es una cama política”.

Por otro lado, ante la consulta sobre denuncias previas al concejal Bazán actualmente suspendido, Quinteros dijo "mucha gente opina sin saber la situación de fondo, Bazán quedó absuelto de esa culpabilidad y esos cargos. La denuncia quedo desestimada porque no hubo violencia de por medio”.

Quinteros se refirió a la espera de una posible resolución de la justicia ante la no denuncia de la victima, que aseguró "hoy está viviendo con Bazán", y continuó "la supuesta víctima hizo declaraciones públicas donde aclara que no hubo violencia y estas declaraciones, se contradicen con lo dicho por los testigos. El Concejo Delibeante solo se reunió para separar al concejal Bazán porque está de receso, habiendo miles de temas por resolver en Caleta Olivia. Creo que es evidente que lo hicieron con el apuro de sacarlo".

Por ultimo, el presidente de la UCR Caleta Olivia dijo que hay sectores que utilizan la ley a conveniencia política y sostuvo "La justicia tiene que determinar si Bazán tiene culpabilidad o no, lo que pasa acá es que no hay pruebas y se lo separó del cargo sin nada que justifique dicha acusación. Atrás de esta denuncia esta Pamela Pérez y son del partido oficialista de gobierno. Yo no tengo dudas que están haciendo todo esto para que, quien sigue en la lista, Claudia Rearte, asuma esa banca. Hay una connivencia para que se de esto del partido gobernante y de algunos actores del mismo espacio".