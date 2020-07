Avanza la confección de los pliegos del nuevo contrato para la futura empresa interesada en prestar el servicio de colectivos

El martes se realizó la primera reunión de la Comisión que empezó a delinear los detalles del nuevo contrato para la prestación del servicio de colectivos en la ciudad de Río Gallegos. Los concejales Leonardo Roquel (UCR) y Leonardo Fuhr (FVS) integran dicha Comisión, donde trabaja además el Diputado por el Pueblo, Eloy Echazú y el Secretario de Hacienda del Municipio Diego Robles.

La idea de la comuna es tener definido el nuevo pliego de condiciones, y hacer el llamado a licitación lo antes posible, atendiendo la necesidad de contar con una empresa que brinde el servicio en la ciudad, ante la salida de MAXIA SRL.

"No cometer los mismos errores que se cometieron en la gestión anterior, esa es nuestra premisa" sentenció el concejal Fuhr en relación al encuentro.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el edil del FVS explicó "el motivo principal era dictaminar este reemplazo y la semana que viene nos reuniremos nuevamente para lo antes posible diagramar un día para llamar a los oferentes y que den sus respectivas propuestas para evaluar y tener un futuro concesionario. Todo es con el objetivo de brindar un mejor servicio para todos los vecinos que se ven afectados por la situación"

Ante la consulta sobre el nuevo contrato y si está definido o no, Fuhr dijo que los lineamientos principales focalizan al concesionario y dijo que "antes la responsabilidad caía sobre el Municipio, ahora en caso de incumplimiento habrán multas e infligirá directamente en el contrato. Con esto el Municipio tiene mas garantía al momento de cumplir con la prestación del servicio, lo mismo con el establecimiento de franjas para los subsidios Municipales y se elija cual es el más conveniente”.

Por otro lado, Fuhr se refirió a los recorridos próximos a realizar por la nueva empresa y la llegada a barrios que son más lejanos a la ciudad, ante esto dijo: “En lo personal no estoy de acuerdo que haya una tarifa diferencial para los vecinos que viven lejos, es claramente discriminatorio esto. Con MAXIA la cosa era distinta porque ellos no disponían de la cantidad de unidades que habían dicho, muchas no tenían condiciones de funcionamiento. Con el nuevo contrato estimamos tener 24 totales y 2 de reservas para la totalidad de la ciudad”.

Finalizando, Fuhr aseguró que es necesario un protocolo sanitario para la nueva empresa y dijo: “De acuerdo al protocolo nacional, nos guiaremos a partir de eso e intentaremos establecer el mismo protocolo sanitario. La semana que viene nos volvemos a reunir y esperamos que los concesionarios presenten sus ofertas y a partir de ahí reanudamos el transporte lo antes posible”.