Río Turbio anunció restricciones y prohibiciones tras la aparición de 4 casos positivos

El Comité Operativo de Emergencia, a través del doctor Marcelo Blanco, director del Hospital Sánchez, y el intendente Darío Menna realizaron anuncios ante la situación epidemiológica que hoy atraviesa la comunidad.

El doctor Blanco informó que son 4 casos positivos no presentan ningún tipo de sintomatología. Están en aislamiento desde que ingresaron a Río Turbio, por lo que no circularon por la zona. Son personas que por algún motivo tuvieron que viajar fuera de la localidad, por lo que el seguimiento epidemiológico indicó que contrajeron la infección fuera de la Cuenca.

Por su parte, el intendente Darío Menna indicó que se implementará, por una semana, la suspensión de actividades deportivas y culturales, las reuniones familiares y solicitarán a los restaurantes y pubs que funcionen bajo la modalidad take away (pedir, retirar y no permanecer en los locales): “Son medidas que decidimos en conjunto con el COE local para bajar la circulación. No hay que alarmarse pero si tener conciencia del Covid-19”, expresó.



FUENTE: Diario El Cóndor de Río Turbio.-