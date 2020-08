SOEM pide mesa paritaria para el próximo viernes 07 de agosto

El concejo deliberante de la localidad de Río Gallegos se encuentra cerrado, a partir de esto es que la sesión de paritarias para evaluar la situación de los empleados Municipales se suspendió. Desde el SOEM solicitan que la reunión se realice en la oficina del Intendente el día viernes 7 de agosto.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el secretario adjunto del SOEM de Río Gallegos explicó que solicitaron "una nueva paritaria para el dia 7 y realizarla en el concejo deliberante y nos enteramos de que el concejo estaba cerrado. Por ende nos deja sin lugar donde realizar la reunión, a partir de esto solicitamos la posibilidad de realizar la reunión en la Municipalidad en la oficina del Intendente manteniendo el distanciamiento. Enviamos esta nota esperando que el pueda acceder y darnos una respuesta”.

Luego, Coñuecar fue consultado por la realización de la reunión paritaria este viernes 7 o la semana que viene, sotuvo que “no habría diferencia, se debería realizar el día 7, no sabemos cual es el problema. En caso de no tener contestación nos vamos a presentar en la Municipalidad ya que lo tomamos como un si. Hay una realidad, estamos hablando del bolsillo de cada trabajador municipal, la inflación no se detiene y no hay piedad de ningún con el trabajador”.

Finalizando, Oscar Coñuecar, Secretario general del SOEM de Río Gallegos manifestó su apoyo a los trabajadores diarios y concluyó: “Un gran saludo y fuerza para los trabajadores que no paran, la gente en las guardias, recolección de residuos y mas actividades, esperamos que se cumplan con los protocolos y se cuide realmente a los trabajadores como tiene que ser”.