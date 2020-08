Festividad de San Cayetano con misas virtuales y sin fieles presentes en el Santuario para este 7 de Agosto

El 7 de Agosto se celebrará la Fiesta de San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo que este año tendrá una celebración especial, motivada por las restricciones de la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Jorge Ignacio García Cuerva, se refirió a esta celebración el 7 de Agosto en la localidad de Río Gallegos y comentó: “A raíz de la situación, tuvimos que reprogramarlas por el contexto de la pandemia, ya veníamos armando actividades virtuales en cuanto a la celebración de misas, todas ellas a través de Redes Sociales, principalmente en Facebook. Las misas serán a las 10, 12, 16 y 18.”.

Por otro lado, el prelado afirmó que son etapas que hay que superar: “Tenemos que valorar realmente lo que es importante, los afectos, la familia y la salud. El Papa Francisco nos dijo que la pandemia nos hizo dar cuenta que hay agendas o calendarios que no son tan importantes, quizás se nos ha ido la vida programando estas cosas o en cuestiones que no son fundamentales. La pandemia también nos ayuda a madurar, con dolor pero creo que hay que verlo como una oportunidad para crecer”.

El Obispo Diocesano se refirió al trabajo de la Iglesia y la colaboración de Cáritas con los más necesitados en la ciudad de Río Gallegos y aclaró: “Seguimos enviando las viandas a todos los comedores, llevando leña y agua a las familias, en campaña de conseguir las frazadas que las familias necesitan y demás. Esto que les cuento de Río Gallegos se repite en Río Grande, ciudad golpeada por el Covid. Recibimos la consulta y la angustia de la gente que busca curarse o que simplemente necesita ser escuchada, seguimos siendo una iglesia en movimiento, mas allá de que los templos estén cerrados”.

Por último, Monseñor afirmó no ser muy devoto de las redes sociales y concluyó: “Mas allá de que no me llevo muy bien con lo virtual, es necesario estar haciendo esto, continuar moviéndonos y ayudar a la gente de la forma que podamos. A mí me gusta la misa con gente, caminar y charlar con quienes están presentes, pero a raíz del contexto que estamos viviendo es necesario estar con el templo a puertas cerradas y acompañar a la gente desde casa”.