Concejal Muñóz cuestionó la aplicación de régimen de multas sin haber pasado la normativa por el Concejo Deliberante

La puesta en vigencia de un decreto que estableció severas sanciones para los automovilistas que circulen fuera de los horarios permitidos y en días que no están autorizados por la terminación del DNI (par o impar), generó controversia entre algunos ediles que consideran que antes de su efectiva aplicación, el instrumento legal debería haber sido mínimamente discutido, más allá de estar ad referendum del Parlamento.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pedro Muñoz, concejal de Río Gallegos se refirió a esta situación y aseveró “creo que generó un revuelo, más allá de la atribución del Municipio, esto debería haber pasado por el Concejo. Ya hay una reglamentación nacional y los decretos establecidos en cuanto a sanciones, que si el Municipio la quisiera aplicar lo podría hacer sin establecer multas. Mínimamente una reunión o un comentario con los concejales”.

Por otro lado, Muñoz dijo: “El intendente no tiene facultades para establecer una sanción o una multa así, esa facultad le corresponde al concejo. No se siguieron los caminos, nunca nos notificaron del mismo, lo conozco a través de los medios ya que a nosotros no se nos informó nada al respecto”.

Finalizando, el concejal Muñoz destacó que se debe trabajar en conjunto y establecer que en caso de que no se cumpla, se aplicaría el artículo 105, sin multa establecida, ante esto sentenció: “Esto sería de entrada para el debate, sin tener una posición de sí o no. De la discusión o del debate y del aporte de ideas surgirían mejores normativas que la promovida por el Intendente de esta forma totalmente autoritaria, no le costaba nada reunirnos y preguntarnos nuestra opinión”, finalizó.