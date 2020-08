“El poder Judicial está parado por completo. El no acceder a la Justicia es algo que condiciona a toda la población”

Tras el parate total del Poder Judicial por los brotes de casos de Coronavirus en la localidad de Río Gallegos, desde la asociación de Abogados de la Capital solicitan la reanudación de la actividad ante el Tribunal Superior de Justicia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sandra Marzzan , Vicepresidenta de la Asociación de Abogados, explicó la situación actual de los trabajadores judiciales y el trabajo en los Juzgados, ante esto comentó: “Todos estamos sufriendo esta situación, la verdad es que en este tiempo con la feria y el receso invernal y otro período de actividad restablecido a través de un sistema digital; el parate último producto del brote de casos en Gallegos y la Provincia, se hace muy difícil sostener. La emergencia sanitaria va a durar. Tenemos que implementar las herramientas para que el sistema de justicia funcione y acostumbrarnos a convivir con el virus”.

Por otro lado, la Dra. Sandra Marzzan agregó: “No podemos ejercer la profesión, no podemos salvaguardar a nuestros clientes o a las personas que necesitan que la justicia actúe. Los gabinetes profesionales como psicólogos o asistentes sociales tampoco están trabajando y no emiten informes, y son esenciales para el análisis de situaciones de familias o de chicos, son cuestiones delicadas. El tema de la urgencia, tiene que ver con esto también”.

Finalizando, Marzzan fue consultada por las personas que tenían trámites judiciales en progreso, comentó que “hoy la Provincia de Santa Cruz no tiene un sistema digital funcionando, está recién en desarrollo en sus primeras fases y transmitimos todo esto al Tribunal Superior. No hemos tenido ningún resultado positivo en relación al sistema judicial, no hay acceso a los expedientes, todo el contexto es complicado”.

Por último, la Dra. Marzzán comentó sobre la situación en Río Gallegos y concluyó: “Sabemos que está complicado por el brote de casos en la Capital, pero hoy necesitamos volver a trabajar porque todo acceso es sumamente acotado. Estamos paralizados en totalidad por la falta de brindar un sistema digital necesario”.