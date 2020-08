El rumor que sacude el mercado europeo: ¿Messi y Cristiano Ronaldo juntos en Barcelona?

Cristiano Ronaldo no está feliz en la Juventus, equipo al que llegó hace dos años y en el que, pese a salir campeón de la Serie A en ambas temporadas, no pudo levantar otro título. Mientras que en su primer participación en la Copa Italia se despidió en semifinales, en la segunda perdió en la final contra el Nápoli. En la Champions League, su máximo objetivo, tampoco logró buenos resultados: quedó eliminado en cuartos (contra el Ajax) y octavos de final (contra el Lyon), respectivamente.

Al mismo tiempo, y a causa de la pandemia por coronavirus que azota al mundo, las arcas de la Juventus empezaron a reconsiderar el salario del portugués el cual se sitúa en los 23 millones de euros, que incluso recibió un recorte cuando el club pidió asistencia a sus futbolistas para sostener la estructura financiera.

Es por eso que el reconocido periodista español, Guillem Balagué, reveló que tanto el club como el jugador están viendo con buenos ojos su salida del equipo: “Lo han ofrecido en todas partes, incluido al Barcelona”.

"La razón por la que Cristiano Ronaldo ha estado vinculado al PSG, no es tanto que el PSG esté pensando en conseguirlo, es porque Jorge Mendes ha estado dando instrucciones para encontrar realmente un equipo para Ronaldo”, aseguró el hombre de 51 años que en 2016 se convirtió en el biógrafo de la estrella lusa y publicó el libro: “Cristiano Ronaldo: La Biografía”.

“Lo hemos visto, en los últimos seis meses estuvo vinculado al Real Madrid. El Real Madrid dijo: ‘No hay chance’. Él no va a volver. Se habla de MLS porque la Juventus quiere deshacerse de ese salario”, informó en el podcast BBC Radio 5 Live Sport el hombre que también escribió libros sobre Lionel Messi y Josep Guardiola.

“Es tan drástico como eso”, insistió Balagué sobre la decisión de las partes de terminar el vínculo. La realidad es que aunque parezca insólito, el agente de CR7, Jorge Mendes, tiene vínculos muy estrechos con el club azulgrana.

Uno de los clientes del Superagente es el lateral derecho Nelson Semedo, por lo que, en cada pedido o renovación de contrato, Mendes siempre entra en contacto con la dirigencia culé. Además, el empresario (dueño de la empresa Gestifute) fue una pieza clave para la llegada de Trincao al club catalán. Si bien él no es su representante, fue el intermediario en las negociaciones con el Braga.

Su incidencia estuvo tan marcada que hasta logró sacar una tajada de las negociaciones. En el comunicado que hizo público el club portugués se pudo leer un apartado en el que se especificaba que Mendes podría recibir hasta siete millones de euros de los cuales el Braga ya había pagado 1,5 millones.

A su vez, el poderoso empresario también estuvo involucrado en las negociaciones con Rodrigo Moreno, del Valencia, cuando el FC Barcelona estaba buscando un delantero para reemplazar a Osumane Dembélé. Sin embargo, las conversaciones terminaron truncándose y en su lugar llegó Martin Braithwaite.

Sin dudas que de concretarse los rumores, el fichaje de Ronaldo por el FC Barcelona sería una auténtica bomba ya que pasaría a formar equipo con uno de sus máximos rivales futbolísticos: Lionel Messi.

“Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro”, fueron las palabras de CR7 durante la previa que se llevó a cabo en el Forum Grimaldi de Mónaco antes de darse a conocer cómo se formarían los grupos de la actual Champions League

“Extraño jugar en España, tuvimos esa batalla los últimos años que fue muy buena. Él me presionaba y yo lo presionaba a él de la misma manera. Es bueno que hayamos formado parte de la historia del fútbol”, añadió en aquella oportunidad.

La combinación de los factores de la noticia transformó esta información en portada central de los principales medios deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo. “No estoy seguro de que puedan deshacerse de él fácilmente”, aclaró de todas formas el periodista de Sky Sports, y agregó: “De hecho, con la cantidad de dinero que todavía gana, 23 millones netos, que ganaba en el Real Madrid y creo que se le igualó su salario cuando fue a la Juventus, ¿quién va a pagar esa cantidad de dinero?”.

El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita, sin embargo, habrá que ver qué papel tendrá el nuevo entrenador de la Vecchia Signora Andrea Pirlo, quien desea tener al luso en su plantilla e incluso planificar un equipo y un esquema táctico centrado en él.

Según informó Tuttosport, el proyecto del nuevo técnico italiano es colocar dentro del campo un 4-3-3 con el 5 veces ganador del Balón de Oro volcado a la izquierda y no en el centro del ataque, como lo utilizó en varias ocasiones Sarri y despertó el enojo del goleador.

