Taxis y Remises: el municipio realiza desinfecciones de Móviles

Los conductores de Taxi serán sometidos a una desinfección de móviles cada un tiempo determinado, permitiéndole a los trabajadores continuar ejerciendo el traslado de pasajeros.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Ojeda, representante de la Federación de Conductores de Taxi de la localidad de Río Gallegos manifestó su apoyo a la decisión Municipal y dijo: “Yo haría hincapié en que cada dos semanas se haga una desinfección del auto. Nosotros acudimos a la Terminal de Ómnibus, al igual que remiseros y nos desinfectaron. Luego pasaron por cada una de las casillas y realizar la desinfección, nosotros desde nuestro espacio lo venimos haciendo hace rato, ahora participa la Municipalidad y es excelente”.

Ante la consulta sobre la situación de aislamiento y si repercute en la actividad por el traslado de pasajeros, Ojeda afirmó: “Cuando uno ve la calle, se da cuenta lo que pasa. Cortar el horario de los supermercados complicó absolutamente todo, hay 20 o 30 personas haciendo cola todo el día, cometieron un gran error, yo lo veo todos los días esto. Me pareció que hubo un descontrol grande, cuando los controles de Policía y Gendarmería desaparecieron e ingresaron los primeros contagio por parte de Movistar, se generó un desastre en la ciudad”.

Finalizando, Juan Ojeda se refirió a los horarios de trabajo y las complicaciones al momento de realizar viajes, ante esto sostuvo: “A nosotros también nos desarmó, si bien nos llama gente en la madrugada para ir al hospital o lo que sea, nosotros a la tarde dejamos de circular”.

En relación a la extensión del aislamiento durante 14 días más, fue contundente: “Es una locura, no estoy en contra del protocolo y sé que estamos en una pandemia y nos tenemos que cuidar. Quisieron que la gente no se amontone y la gente se amontona en todos lados, ustedes salen a las 17 Horas del programa, no pueden salir a ningún lado. Creo que esta todo mal gestionado y mal armado”