El test de coronavirus que se hace con enjuague bucal y demora un segundo

Un nuevo método para detectar la presencia del COVID-19 está siendo probado por científicos israelíes, el cual se realiza a través de gárgaras y esputo en cientos de pacientes, e informaron que hasta ahora está demostrando ser un 95% precisa. La máquina alimentada por USB del tamaño de un cenicero, tarda sólo un segundo en realizar un análisis ligero del enjuague bucal de los pacientes.

El Centro Médico Sheba, el más grande de Israel, está a la mitad de una prueba de 400 personas, y los investigadores dicen que si los niveles de precisión continúan con esta exactitud, esperan que esté disponible internacionalmente para finales de año, según informó la Agencia Judía de Noticias.

El equipo de innovación, formado por Sheba y la empresa de imágenes Newsight, dice que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas de PCR, que incluyen un desagradable proceso de hisopado y requieren un largo análisis de laboratorio, como el principal método de detección utilizado en todo el mundo. Se cree que las pruebas de PCR tienen una precisión de alrededor del 80%.

Los métodos actuales de detección

Las pruebas de PCR aceleradas, el método actual más rápido, no está ampliamente disponible y con un tiempo de respuesta de 15 minutos en el mejor de los casos, tiene un costo financiero elevado y un menor nivel de precisión.

"Este sistema es muy rápido, barato y parece fiable”, dijo al Times de Israel el profesor Eli Schwartz, jefe del ensayo y del Centro de Medicina Geográfica de Sheba. “Es adecuado para la detección masiva, así como para la detección en aeropuertos, en residencias de ancianos, e incluso en las casas”, explicó.

“La idea es reemplazar mayormente las pruebas de PCR, especialmente en los lugares donde se necesitan pruebas masivas”, agregó Schwartz. Además, señaló que el sistema dará resultados positivos-negativos muy precisos, y la prueba de PCR sólo será necesaria si los resultados son dudosos, o si los profesionales médicos necesitan información detallada sobre la carga viral, que su prueba no proporcionará.

El sistema requiere que los pacientes se enjuaguen con 10 mililitros de un enjuague bucal especial, y luego escupan en un tubo. La muestra se coloca en una máquina que la analiza, e informa si coincide con el perfil de una muestra infectada con Covid-19.

¿Cómo se llama el nuevo dispositivo?

La máquina, llamada SpectraLIT, no requiere de ningún químico, y no se requieren habilidades médicas para operarla. Eli Assoolin, director general de Newsight, dijo a The Times of Israel que la máquina hace brillar la luz a través de la muestra y en un chip especial. “Una fuente de luz va a través de ella, y parte de la luz es absorbida, y el resto es capturada por los sensores”, dijo.

El proceso se conoce como la determinación de la “firma espectral” de la muestra: la materia refleja diferentes firmas de luz, dependiendo de su composición. Las herramientas de inteligencia artificial han hecho posible que los desarrolladores determinen cómo es la firma del enjuague bucal de una persona con coronavirus positivo, a diferencia del enjuague bucal de cualquier otra persona.

En las semanas anteriores al actual ensayo, el personal introdujo en el chip datos de firmas espectrales de numerosas personas cuyo estado de positividad/negatividad ya se conocía. Los datos recogidos por los sensores para la firma espectral de cada persona se introdujeron en un algoritmo, que lo utilizó para construir un perfil de personas infectadas y no infectadas.

Si el nuevo método de detección se generaliza y hace que las pruebas sean más accesibles, como espera, Schwartz dijo que demostrará ser “salvavidas” al alertar a las personas para que se auto-aíslen antes de que lo sepan de otra manera.

Assoolin dijo que también resolverá un problema importante de escasez de suministros de PCR. “Hay una gran escasez de kits de prueba de PCR, y nos estamos deshaciendo de la necesidad de estos costosos kits y productos químicos necesarios para el procesamiento”, comentó.

Según explicó Assoolin, se han presentado patentes para la tecnología a nivel internacional. Virusight Diagnostics, una empresa establecida conjuntamente por Sheba y Newsight, puede comenzar rápidamente la producción en masa de las máquinas y materiales para las pruebas.

¿Cuándo estará y cuánto costará?

“Esperamos que para finales de este año el sistema esté disponible comercialmente para todos, y antes de eso esperamos que se utilice en grandes pilotos, incluso en aeropuertos”, manifestó.

El tubo y el enjuague bucal especialmente formulado que se dan a los pacientes costarán 25 centavos. Los desarrolladores dicen que esperan que una vez que las máquinas estén en producción masiva, estarán disponibles a partir de 200 dólares.

FUENTE: Crónica.