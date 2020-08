Sólo quedarán restringidos los jardines maternales y guarderías, complejos deportivos de actividades con más de 10 integrantes o que no permitan el distanciamiento de 2 mt entre personas, y actividades nocturnas en bares, confiterías o pubs.

Otra aerolínea internacional abandonaría la Argentina: Qatar Airways suspendería su ruta a Buenos Aires

Se suma a Air New Zealand y Emirates, que ya anunciaron que no continuarán con vuelos al país. Latam dejó de operar en el mercado doméstico y dejó cientos de empleados en la calle. La Argentina es una de las pocas naciones que todavía no reactivó las operaciones por la pandemia.