Lionel Messi habló con Pep Guardiola antes de anunciar su salida de Barcelona

La bomba finalmente explotó. Lionel Messi le comunicó vía burofax al Barcelona que quiere marcharse del club. El futbolista pidió hacer uso de la opción que figura en su contrato para rescindirlo automáticamente a final de cada temporada (tiene una cláusula que le permite emigrar al término de cada temporada sin ningún tipo de costo económico)

El inconveniente dentro de este punto es la lectura que hace cada una de las partes. Para activarla, el jugador debía informar su interés de marcharse antes del 10 de junio, algo que no hizo. Del lado del delantero esgrimen que al tratarse de una temporada inusual en la que el calendario se modificó por la pandemia del coronavirus y la competencia terminó en agosto y no en mayo.

Ante este accionar, al rosarino se le abrieron un montón de escenarios. Según el periodista brasileño Marcelo Bechler, el mismo que adelantó la salida de Messi del Barcelona, y que en su momento también confirmó la venta de Neymar al PSG, afirmó que el capitán de la selección argentina llamó a Pep Guardiola, director técnico del Manchester City.

Juntos ganaron 14 títulos en la institución azulgrana: 3 Ligas, 2 Copa del Rey, 3 Supercopa de España, 2 Champions League, 2 Supercopa de Europa y 2 Mundiales de Clubes.

“A Messi le gusta el estilo de juego del City, siente que puede aportar”, destacó el hombre de Esporte Interativo. Durante esta comunicación telefónica, la cual se produjo hace una semana -después de la reunión del ’10′ con Ronald Koeman- la Pulga le consultó al estratega español si el conjunto inglés es capaz de afrontar su fichaje.

Además de reencontrarse con su ex entrenador, al rosarino lo seducen otras cuestiones. Probarse en otra liga top, como lo es la Premier League, y desembarcar dentro de un equipo armado y capaz de pelear por todas las competencias que dispute, especialmente la Champions League. Otro punto a favor es que dentro del plantel Ciudadano se encuentra su amigo y compatriota Sergio Kun Agüero.

El City viene de ser subcampeón en el torneo local (a 18 del Liverpool), semifinalista de la FA Cup (cayó ante Arsenal), eliminado en cuartos de final ante Lyon en la Champions League y ganador de la Copa de la LIga (se impuso ante Aston Villa). Para la próxima temporada los ingleses ya incorporaron a Ferran Torres y Nathan Aké.

No obstante, Bechler advierte que “el tema ahora es acordar la salida. Messi quiere salir libre del Barcelona, pero en el club no lo ven porque no avisó en el momento que lo marcaba su contrato”.

Según agrega RAC1, la intención del elenco catalán es la de retener a su principal figura. En caso de no poder lograrlo, el club intentará hacer valor lo firmado y solicitará una elevada suma de dinero por su traspaso (su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros).

La idea del Barcelona es la de recibir al menos 223 millones de la moneda europea, lo que convertirá a Lionel Messi en el fichaje más caro de la historia (de este modo superaría a Neymar, que se fue al PSG a mediados de 2017 a cambio de 222 millones).

A la espera de lo que dirá el equipo español de manera oficial en conferencia de prensa (hablará el director deportivo Ramón Planes), los rumores sobre el futuro futbolístico de La Pulga son diversos. Entre los clubes interesados en contratarlo aparecen el Inter de Italia (busca la ayuda de capitales chinos para afrontar su desembarco), PSG (cuenta con el respaldo de Qatar y entre sus filas aparece su amigo Neymar) y Manchester United.

