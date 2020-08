Río Gallegos suma 56 casos positivos más y ya son 901 activos en la capital provincial

Lo propone el concejal Leonardo Roquel. En atención que se trata de un elemento sustancial ante la pandemia, pidió que el Gobierno provincial tenga un gesto y no cobre el servicio. Lo presentará al COE local para que lo solicite ante el COE Provincial. "Es una forma de contribuir y ayudar en la economía de la gente" señaló.

La diputada nacional de Santa Cruz, dijo que los trabajadores de la salud trazan un panorama muy complejo, de exigencia en el trabajo y que no se ha preparado después de 150 días, la rotación del personal para no saturarlo. "Duermen no más de 4 horas y ya muestran el agotamiento en el cuerpo y la mente" señaló.