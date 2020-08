Klopp dice que "no hay ninguna posibilidad" de que el Liverpool incorpore a Messi

Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool de Inglaterra, señaló que le encantaría contar con Lionel Messi en su equipo, pero que "no hay ninguna posibilidad" de que el astro argentino se incorpore al actual campeón de la Premier League.

Los clubes de la liga inglesa siguen muy de cerca lo que pueda pasar en los próximos días con Messi, después de que el crack rosarino le avisara al Barcelona que quiere irse y a sabiendas de que el Manchester City, de la mano del técnico catalán Pep Guardiola, aparece como un posible destino para el futbolista.

"¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo?. Pero no hay ninguna posibilidad. Las cifras no son en absoluto para nosotros"

En una rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Liverpool contra el Arsenal en la final de la copa Community Shield, Klopp reiteró su admiración por Messi, pero dijo que las limitaciones financieras implican que ni siquiera valga la pena discutirlo.

"¿Quién no quiere tener a Messi en su equipo?. Pero no hay ninguna posibilidad. Las cifras (del posible fichaje) no son en absoluto para nosotros. ¡Pero es un buen jugador, para ser honesto!", dijo Klopp, consignó la agencia de noticias DPA.

El DT del Liverpool dijo que tener al argentino en el fútbol inglés sería bueno, pero duda de que eso vaya a suceder.

"Para la Premier League sería genial, pero no estoy seguro de que la Premier necesite ese impulso. Messi nunca ha jugado en otra liga que no sea la española. El fútbol es diferente aquí. Me gustaría verlo, pero no estoy seguro de que lo haga", concluyó Klopp.

FUENTE: Télam.