Claudio Vidal anunció que volverá a exigir la reapertura de la discusión salarial

Lo confirmó el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique. Destacó estar realizando las adecuaciones necesarias con el apoyo del programa “Argentina Hace” y sostuvo que es posible que las localidades que no tengan casos, retornen a las clases presenciales antes que otras.

En un comunicado firmado por la Comisión Directiva de ADOSAC provincial, señalan que "si bien las estadísticas oficiales diferencian a las localidades según la cantidad de casos positivos," las escuelas santacruceñas no eran aptas para albergar a las comunidades educativas, aún antes de la pandemia, por lo que reitera su posición de no avalar el retorno a clases presenciales "si no están dadas todas y cada una de las garantías que aseguren la protección de la salud y la vida de toda la comunidad educativa