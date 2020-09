28 de Noviembre: se confirmó el primer caso de COVID19 en la localidad

Se confirmó el primer caso positivo en la localidad de 28 de Noviembre, es una trabajadora de la salud que fue testeada y dio positivo. El intendente Españon aseguró que se comunicó a la población los pasos a seguir y que el caso se encuentra aislado.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fernando Españón, Intendente de la localidad de 28 de Noviembre comentó la situación en la localidad por el primer caso positivo de COVID19 y dijo: “Fueron 2 profesionales de la salud a ayudar y cumplir funciones al Hospital de Río Gallegos y empezaron a retornar una vez cumplida su función y al llegar dieron positivo”.

Además agregó: “Me parece importante recalcarlo porque fue un caso trasladado y que habían ido a ayudar a otras localidades. La mirada estaba enfocada principalmente en productos alimenticios o transportistas, pero en este caso llegó por otro lado, sin embargo digo que me siento orgulloso del trabajo que llevamos hasta acá y el caso que entró fue por alguien que tenía que cumplir su labor”.

Por otro lado, Españón destacó las decisiones tomadas respecto al caso positivo y dijo: “Restringimos un poco el horario comercial, prohibición de juntadas y gimnasios y hacerlas respetar como corresponde. En nuestro caso habilitamos varias cosas pero había mucho nerviosismo de la gente, el comportamiento de la gente de 28 de Noviembre era muy importante y nos parecía injusto no habilitar ciertas cosas cuando el comportamiento era muy bueno, por ahora las restringimos por una cuestión de prevención”.

Finalizando, Españón fue consultado por la relación con con los concejales de su localidad: “Particularmente yo soy autocrítico, uno tiene que saber reconocer cuando se equivoca. Soy joven, tengo mi forma de ver las cosas, pero particularmente yo he invitado a los concejales que trabajen de forma conjunta, para nosotros como ejecutivo sería más fácil poder establecer pautas de trabajo y diálogo. Lo que se dijo, ya se dijo pero creo que tenemos que tener un grado de sensatez para la comunidad, en mi caso no me banco las tonteras y cuando uno mantiene una reunión o mesa de trabajo tiene que estar la seriedad y las cuestiones personales dejarlas de lado”.