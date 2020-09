“Nuestros enfermeros muestran la grandeza que es ser profesionales de la salud”

La Directora Provincial de Enfermería Maria Ines Basualdo puso en valor el gran trabajo que llevan adelante los trabajadores de salud frente a la pandemia, confirmando que ya se realizan rotaciones de personal para atemperar la gran carga horaria que demanda la asistencia a la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Basualdo afirmó que “tenemos que hacerle frente a esta pandemia, tenemos que ser fuertes sobre todo en la localidad de Río Gallegos que estamos sufriendo realmente el virus. Salud compone un montón de eslabones que forman la gran cadena, uno de esos es enfermería y quería realmente agradecerle a todo el personal de enfermería en la Provincia y hasta en las localidades que no tienen casos continúan capacitándose”.

Ante la consulta sobre la saturación del recurso humano y el desgaste del personal de salud por el brote de contagios en Río Gallegos y el constante trabajo en el Hospital, Basualdo sostuvo que “Todos los días nos entran casos nuevos, nos falta como en todos lados recurso humano de enfermería y por eso empezamos a pedir la rotación. Ya tenemos 39 trabajadores más hoy recibimos 2 CV más y esto nos permitió generar rotación y que fueran a descansar trabajadores de Perito Moreno y de 28 de Noviembre y ahora entran chicos de Puerto Deseado, El Calafate y Buenos Aires. Tenemos que continuar y poder seguir generando estos recambios para lograr los descansos que el personal necesita tras casi 6 meses de pandemia”.

Basualdo comentó la capacitación previa al disparo del brote de contagios y la necesidad de un mayor recurso humano para la atención de los infectados, ante esto Basualdo sentenció: “No alcanza con un aplauso o un reconocimiento, necesitamos que la gente se cuide, que tome distancia, que se higienicen las manos y apelamos a la comunidad que nos pueda acompañar en este sentido. En cuanto a la preparación, realmente nunca terminamos de prepararnos, la sección de enfermería tiene constantes renovaciones y creo que en el futuro cada uno de los enfermeros podrá desarrollar especialidades para elegir donde desempeñar su función”.

Por último, la Directora provincial se refirió a la actitud irresponsable de algunos vecinos: “Yo salgo a la calle y veo a la gente sin tapabocas, por eso apelo a la comunidad que nos pueda ayudar y que tome conciencia. No queremos que la gente piense “A mi no me va a pasar” hay gente que todavía está en contra de la pandemia, va en la realidad de cada uno, pedimos que por favor se cuiden”.