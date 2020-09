Ya tienen el visto bueno de provincia: Peluquerías reabrirán el próximo lunes

EL próximo lunes 14 de septiembre o incluso antes de esa fecha, las peluquerías podrían reabrir sus puertas en la fase de aislamiento en la que se encuentra Río Gallegos. Así lo dieron a conocer, tras la reunión que mantuvieron con las autoridades de los Ministerios de Producción y Salud de la provincia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gabriela Turrá, peluquera e integrante de la Asociación de Peluqueros Autoconvocados brindó detalles del encuentro con las autoridades provinciales y sostuvo: “Tras la reunión con autoridades, estaba el secretario de Comercio, el secretario de salud y el director de comercio junto a representantes del grupo peluquero y logramos una reunión amena. Pudimos desarrollar lo que consideramos importante para que lo tengan en cuenta y nuestra voluntad para cuidar a la gente”.

Ante la consulta sobre las posibles modificaciones en el protocolo de las peluquerías, Turrá explicó: “En principio no, porque nuestro protocolo fue aprobado durante la fase de ASPO y no tendríamos ninguna modificación específica. Tenemos la ventaja de no tener ningún caso de COVID19 en el sector de peluquerías y de haber cumplido con los protocolos de manera estricta, nos garantizaron que el Lunes podríamos reabrir. Mantenemos nuestra esperanza activa luego de esta reunión”.

Por último, Turrá fue consultada por los turnos para la atención y dijo: “Siempre nos manejamos con turnos, 1 hora para un corte y 2 horas para lo que son mujeres que lleva más tiempo, necesitamos trabajar. Gozamos de una amplitud de horarios para higienizar antes de que entre otro cliente, nosotros nos manejamos con la agenda de turnos y seguiremos cumpliendo con esto. La idea es evitar volver para atrás, sabemos que esto no se va a resolver rápidamente y no tenemos que descuidarnos y poder garantizarle protección a la gente”.