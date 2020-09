Al menos 29 muertos por incendios forestales en Estados Unidos y se preparan para "muertes masivas"

"Estaré preparado para hacer lo que sea para salvar vidas porque no podemos poner el país en marcha hasta que controlemos el virus", dijo el candidato.

Mientras crecen los casos positivos, la oposición demócrata acusa al Gobierno de no controlar los brotes, uno de los principales temas de la campaña presidencial.

"Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando", dijo Maduro durante un acto de Gobierno transmitido por la televisión estatal VTV.