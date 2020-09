Caravana de gastronómicos: “Si no nos mata el coronavirus, nos mata la situación económica”

Mas de 150autos se manifestaron entre empresarios, familiares y trabajadores de UTHGRA (Union de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronomicos de la Republica Argentina) en las calles de Río Gallegos, para manifestarse por una falta de contención por parte del estado y la crisis económica por mantener las puertas cerradas y la no extensión del horario de delivery.

En dialogo con EL MEDIADOR, diferentes representantes comentaron su agradecimiento al apoyo de las personas durante la manifestación y los aplausos y acompañamiento de los vecinos. Paulo Lunzevich, vicepresidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA) e integrante de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos quien destacó: “Estamos con varios meses de inactividad, la situación económica es muy compleja y nos queríamos hacer escuchar. Realmente lo que estamos diciendo es que no aguantamos mas, la contención del virus y de la forma que se esta aislando a la gente no es la adecuada y no fuimos los responsables de las malas medidas tomadas. Queremos visibilizar nuestro reclamo para poder obtener una mesa de trabajo que nos permita llevar adelante los protocolos para trabajar y una contención para el sacrificio que realiza hoy la actividad”.

Ante la consulta respecto a la autoridad del protocolo y volver a retrasarlo luego del rebrote en la ciudad de Río Gallegos, ante esto destaco: “No sabemos porque se nos retraso nuevamente, tras la asamblea del fin de semana con los compañeros, generamos esta marcha y que se pueda llevar adelante el reclamo. Somos alrededor de 1000 familias que dependen de hotelería y gastronomía en la ciudad de Río Gallegos, somos gente pacifica y nunca hicimos conflicto, la situación es difícil y necesitamos visibilizar nuestro reclamo”.

Finalizando, Paulo Lunzevich se refirio a las posibles liquidaciones para los empleados y la falta de recursos económicos para pagar los sueldos, ante esto sentencio: “La situación es difícil, nuestros trabajadores tienen salarios reducidos o cobrando muy tarde. No nos va a matar el Coronavirus sino la crisis que estamos atravesando, hay un monton de gente que no respeta y no cumple con su responsabilidad individual, nosotros no nos podemos quedar quietos y no reclamar. Cuidamos a los trabajadores y los paliativos son demasiado altos”.