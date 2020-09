Robles: "La discusión salarial está cerrada y avanzaremos ahora con otros temas laborales"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Diego Robles, Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos se refirió a las refacciones en el edificio central municipal y aseguró: “Implica algo importante para el vecino que se dirige por cualquier tramite a la municipalidad, la idea es garantizar una eficacia y una velocidad en los tramites mucho mayor. Incorporamos un sistema de sanitización en la entradas, mejoramos mucho en este sentido para afrontar las instancias que estamos atravesando por la pandemia”.

Por otro lado, el funcionario agregó: “El hecho de construirlo en este momento, con mano de obra Municipal es algo muy pero muy importante. Mañana tenemos la inauguración de lo que fue la remodelación de comercio y acá en el central, tiene un rediseño de lo que es la ubicación de oficinas administrativas con una continuidad hacia atrás para las áreas que funcionan acá, como es contaduría, control de sueldos, despacho y demás”.

Ante la consulta respecto al plan de regularización de deudas y la idea de general circulación de dinero y el pago de deuda por parte de los contribuyentes, ante esto destacó: “Nosotros arrancamos el año con la intención de una moratoria que había dejado la gestión anterior con restricciones hasta el año 2018, pero desde Marzo hasta esta parte la caída de la recaudación ha sido notable. Diseñamos a partir de esto en paralelo, para brindar mejor y mayor atención, diagramamos un plan con vigencia hasta el 30 de octubre donde pedimos a requerimiento de los contribuyentes, incluimos las obligaciones a vencer y los vencidos también, donde tenemos un descuento de 100% del pago contado y con planes de pago hasta 48 cuotas. También podemos hacer una quita sobre le importe de las multas adeudadas en lo que corresponde al espacio de transito, comercio, bromatología u obras generadas hasta el 31 de diciembre de 2018”.











PARITARIA CERRADA Y PAGO DE BONO



En relación al desarrollo de la paritaria y el decreto para el otorgamiento del aumento salarial para los trabajadores de la comuna, el titular de la cartera de hacienda municipal remarcó "hoy tenemos una realidad económica en el Municipio que no impide poder afrontar lo que nos solicitan de un 20% de aumento" y agregó "no podíamos estar trabados in poder avanzar y sin llegar con una recomposición hacia todos los trabajadores".



"El próximo lunes continuaremos en la paritaria. Si bien no son salariales, implican recategorizaciones y particularidades de algunos trabajadores del Municipio. El tema de la pauta lo dejamos de lado, por el momento esperamos el otorgamiento del bono de septiembre para los trabajadores y en octubre vamos a tener el primer impacto del aumento y en noviembre el segundo impacto del aumento, generando un aumento del 14%. Luego en diciembre se cobra el aguinaldo, me parece que la discusión salarial esta cerrada y esperamos que el 2021 nos traiga una realidad distinta”, finalizó.