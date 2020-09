Gabriela Rangel, directora de Malba: "Estamos listos para la reapertura"

"Estamos preparando una gran exposición para nuestro 20 aniversario en 2021, y ya estamos listos para la reapertura, pero eso no depende de nosotros", dijo hoy la directora de Malba, Gabriela Rangel, durante una conferencia de prensa por Zoom, en la que presentó dos flamantes proyectos virtuales: "La historia como rumor", dedicado a la performance, y el ciclo "Hable con ella", sobre las obras de la colección.

"Estamos listos para abrir pero eso depende del Gobierno de la Ciudad y del de Nación, y no de nosotros. Pero no vamos a abrir como si no hubiera pasado nada. Nos pasó de todo. Hemos trabajado mucho en pensar una reapertura que nos sane, que nos cure del trauma de los seis meses de cuarentena, del miedo y del dolor, porque concebimos al museo como un espacio cívico", agregó Rangel en la conferencia que tuvo lugar en coincidencia con el día de la fundación del museo, el 21 de septiembre de 2001.

Según explicó la directora del museo, cuando reabran sus puertas lo harán con la exposición de Remedios Varo, que se va a prolongar hasta el año que viene, mientras que los seminarios de "Al sur del sur" permitirán repensar los núcleos de reapertura de la colección permanente: "Y el año que viene vamos a tener una gran exposición para nuestro 20 aniversario", dijo Rangel, aunque no quiso adelantar más detalles sobre ese suceso.

De este modo, la directora de origen venezolano presentó formalmente dos nuevos proyectos para afianzar la oferta digital del museo, en tiempos de pandemia: el primero, "La historia como rumor", es un programa anual de exhibiciones online que presentará doce performances -una por mes- ocurridas en distintos momentos y lugares de América y el Caribe.

Se trata de obras que adscriben a una transición histórica marcada por el fin de la Guerra Fría y el inicio de internet, algunas de ellas "ausentes del relato del arte latinoamericano", "híbridas, que trascienden categorizaciones" o "que han evadido las formas habituales de registro", completaron Sharon Lerner y José-Carlos Mariátegui, curadores del museo MALI, de Lima, presentes en la conferencia y socios del proyecto, como los presentó Rangel.

"La historia como rumor" (www.malba.org.ar/rumor) traza así una red de colaboración con diferentes museos y curadores latinoamericanos para presentar cada mes un proyecto que permita actualizar la lectura de una serie de acciones y performances que marcaron la producción de su tiempo, y que entablan un dialogo -a veces oblicuo- con problemáticas del presente.

A través de videos de testigos presenciales que vieron las performances y expertos de diferentes disciplinas quienes opinan sobre ellas se producirá un archivo que comprende una historia oral "construida desde el presente", señaló la directora del museo y añadió que de allí la explicación de la palabra "rumor" en el título, ya que son otros y otras quienes cuentan aquella performance que ocurrió, y de lo que muchas veces casi no queda registro.

La selección de los artistas y acciones específicas también concibe la transmisión histórica de las performances como un rumor: "Las acciones, la performance y su historia, accidentada, incompleta y muchas veces oral, suele adoptar una textura muy fina y escurridiza que escapa al relato unitario y siempre corre el peligro de desaparecer", dice Rangel sobre esta clase de eventos "efímeros aunque repetibles" pero que conforman en definitiva "un rumor en el presente entre aquellos que no pudieron verlas".

Los primeros seleccionados del programa on line son el peruano Jorge Eduardo Eielson (1924-2006) con "El cuerpo de Giulia-no", en septiembre; Coco Fusco en colaboración con Guillermo Gómez Peña, con "Dos amerindios no descubiertos visitan Buenos Aires", en octubre, la cubana Tania Bruguera ("Destierro") en noviembre y el artista belga Francis Alÿs, en diciembre con su trabajo "Cuando la fe mueve montañas".

Enero será el turno de la performance "Helado de agua de mar Caribe" del dominicano Quisqueya Henríquez y en febrero llegará "El gran retorno" de la guatemalteca Regina José Galindo, mientras que el resto de las performances serán anunciadas más adelante.

La exhibición de cada performance comprenderá el registro de la acción, junto a material de archivo: fotografías, films, storyboards, clippings de prensa y documentos que permitan reconstruir la pieza y su contexto, además de las entrevistas a "testigos" que la hayan presenciado y testimonios en video especialistas contemporáneos.

"La idea es generar nuevas narrativas y conocimientos", destacaron sobre el material destinado a recontextualizar estas performances, como parte del proyecto que continuará hasta el 21 de septiembre de 2021 en tándem con la celebración por los veinte años de Malba.

El capítulo inicial, con la obra del poeta y artista Jorge Eduardo Eielson, compila una performance "iniciadora de la posmodernidad", presentada en la 36 Bienal de Venecia de 1972, que destaca su exploración pionera en la cultura precolombina, además de la noción de diferencia que permite aludir a una subjetividad queer.

Por otra parte, el ciclo "Hable con ella", en el que diferentes artistas eligen una obra de la colección para exponer su relevancia desde una mirada personal, llegó a comenzar en febrero, en forma presencial, con un encuentro en sala con Mariano Dal Verme y, tras el cierre del museo, se trasladó al formato virtual.

"El abordaje de un artista siempre es distinto al que puede tener un crítico o un historiador. Cuando un artista entabla una conversación con una obra habla de ella pero a la vez habla sobre sí mismo. Hay artistas de inmensa trayectoria y también jóvenes. El ciclo no propone jerarquías. Y ya hay 35 videos que se pueden navegar en la web", explicó por su parte Florencia Malbran, curadora de Programas públicos y proyectos especiales del Malba.

El resultado es una gran constelación de influencias, homenajes y complicidades entre artistas maestros y contemporáneas, a partir del cruce de temas, técnicas, datos biográficos e intereses compartidos.

De este modo, ya han elegido una obra del acervo y han sumado su testimonio a este proyecto on line Mercedes Azpilicueta, Paola Vega, Gachi Hasper, Erick Meyenberg, Sandra Monterroso, Analia Saban, Arturo Herrera, Amadeo Azar, Nacha Canvas, Antonella Costa, Elena Dahn y más.

"Cada una de las obras de la colección del museo será parte de este ciclo", anunció Rangel sobre la propuesta que se puede visitar en la web www.malba.org.ar/hableconella.

