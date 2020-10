Diputado Pérez Gallart: “Nos fuimos porque hubo una jugada importante por parte del oficialismo"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Javier Perez Gallart, Diputado Provincial comentó por que se retiraron de la sesión virtual antes del debate por el proyecto sobre el ibuprofeno inhalado, ante esto destacó: “Nos fuimos porque después de que tanta gente estuviera a favor, que desde el Colegio Médico 97 médicos se manifestaran a favor y que después no se trate, hubo una jugada importante por parte del oficialismo. Nosotros entendíamos que el proyecto de Nadia Ricci era la posibilidad de tener una alternativa, quedarse en la sesión para discutir un proyecto de ley que no iba a tener aplicación, nos parecía estar participando de una sesión que no es sanitaria sino que se desarrolla otra cosa”.

Ante la consulta respecto al porqué abandonaron el recinto y la operación de prensa realizada por parte del gobierno, como también el supuesto acuerdo por unanimidad que no era así, Gallart explico: “ la única posibilidad de hacer visible nuestra posición sobre un tema tan delicado y sobre algo que reclaman los vecinos era esta. Hay una posición tomada por parte del gobierno, sea científico o por capricho, de no aplicarlo, en nuestro caso siendo minoría la forma de visibilizar nuestro desacuerdo con esto era dejando el debate”.

Finalizando, Gallart explicó que la cámara de Diputados quedó en el medio de la discusión por el ibuprofeno y el debate entre el poder ejecutivo, profesionales de la salud y la necesidad de la gente, ante esto sentenció: “Creo que la decisión tendría que haber sido tomada por parte de las autoridades de salud, nosotros lo que intentamos fue llevar adelante una alternativa. Tenemos 82 fallecidos, más de 1400 casos activos y con la cifra alta que hay en Gallegos, Calafate o Caleta nos permitía notar que había una falta de trazabilidad entre los sectores y de concordancia entre los espacios políticos”.