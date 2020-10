Acuerdo Social Solidario: Grasso presentó la propuesta y anunció régimen de sanciones

Tal y como estaba previsto, el intendente Pablo Grasso lanzo esta tarde el Acuerdo Social Solidario en el que invitó a todas las agrupaciones, entidades y fuerzas vivas de la ciudad a colaborar y comprometerse en ayudar a achicar los casos de contagios del único brote que la capital provincial no ha logrado contener.

Fue en dicha convocatoria donde anunció que comenzarán a sancionar con multas desde $5.000 a quienes "no utilicen barbijo o tapaboca, salgan de su domicilio los días no permitidos, personas que circulen en vehículos los días que no les corresponde y comercios que permitan el ingreso de personas sin corroborar DNI par o impar".

Adelantó que enviará la propuesta esta semana al Concejo Deliberante para aplicarla rápidamente en la ciudad.