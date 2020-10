Cámara de Comercio de Caleta Olivia: "Necesitamos poder reabrir las puertas y trabajar"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Miriam Giorgia, presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia explicó la situación que atraviesa la localidad en la zona norte y las manifestaciones por la reapertura de diferentes rubros, a partir de esto destacó: “Hoy tenemos el 90% del comercio trabajando de una manera normal dentro de lo que se puede esperar y el cumplimiento de los protocolos establecidos, sin embargo estamos viendo que este 10% que no trabaja a nivel provincial y nacional, acompañamos al comerciante desde el diálogo y las presentaciones. Se han logrado diferentes cosas para cada uno de los rubros y hacemos un pedido a nivel provincial para contener estos comercios que todavía no pueden abrir”.

Ante la consulta respecto a si hay algunos rubros peor que otros, en relación a los protocolos y a las reglamentaciones establecidas, Giorgia explicó que “Hay rubros que han abierto solo durante 1 mes tras la aparición de casos, otros que no pudieron abrir desde que arrancó la pandemia. En esta situación tenemos aproximadamente el 10%, por un lado los jardines maternales, peloteros y todo lo que tiene que ver con actividad de jóvenes y luego muchos rubros no alcanzan a cubrir el gasto diario en la apertura del comercio. El restaurante está trabajando como rotisería y no puede cubrir el gasto diario que tiene hoy, por eso pedimos que abran las puertas con protocolo y de forma organizada”.

Finalizando, Giorgia sostuvo que la etapa de ASPO hasta el 25 de octubre continúa complicando a los trabajadores y a los rubros afectados, ante esto sentenció: “Esto complica a estéticas, gimnasios, escuelas de danza y que se ven afectados dentro del 10% este que comenté. Luego si hablamos de este 90% restante, muchos no cubren los gastos necesarios, es lo que se vive y el pedido en estas movilizaciones, lo mismo pedimos desde la Cámara de Comercio y que nos garanticen abrir las puertas de todos los locales en la ciudad”.