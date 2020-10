Echazú encabeza reuniones por el Acuerdo Social Solidario y lamentó ausencias de la UCR

Desde el 1 de agosto, la capital de Santa Cruz está en fase de aislamiento. Ya pasaron 58 días y lejos de lograr contener el brote, la curva de contagios no bajó ni un sólo día, sino que por el contrario, nunca paró de aumentar. ¿Qué se está haciendo mal?. Tiene sentido una fase de aislamiento que no se cumple. ¿Porqué no hay controles?. El cuestionable protocolo de altas médicas cada 10 días, sin PCR para confirmar si se negativizó el virus o no, es lo único que ha logrado bajar la cantidad de casos activos.