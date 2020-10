El Correo reabrirá sus puertas este viernes 30 luego de permanecer 10 días cerrado por un caso positivo

La oficina central del Correo Argentino en Río Gallegos reabrirá sus puertas el próximo viernes 30 de octubre luego de que semanas atrás una trabajadora de atención al público arrojó ser covid19 positivo. Así lo confirmaron desde el Sindicato que representa a los trabajadores, el que además está en plena negociación salarial y rechaza el magro 7% otorgado en la última paritaria.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Luis Aguilar, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones de la República Argentina Seccional Santa Cruz sostuvo "era necesario frenar todo por unos días, fue una compañera que le dio positivo en atención desde ventanilla. Pero está todo controlado y este viernes estaremos reanudando luego de cerrar durante 10 días y retomando la actividad el Viernes 30 de Octubre”.

Por otro lado, Aguilar fue consultado por el avance en la paritaria y el diálogo establecido, conforme a esto explicó que tratándose de un gremio chico y de los pedidos desde marzo para tener una reunión paritaria no han recibido respuesta alguna. Aguilar sostuvo que “Hace pocos meses el gobierno dijo que en diciembre iba a haber un aumento del 7% para todos los estatales, lo cual es una miseria. Santa Cruz y Tierra del Fuego no están de acuerdo con lo firmado a nivel nacional, porque hay muchos compañeros a los que les descuentan el impuesto a la ganancia y es un gasto importante. Eso se va entero al sueldo y como le dije a mi secretario general en nuestra representación, no nos favorece ni nos ayudan en nada”.

Finalizando, Aguilar explicó que se manifestaron descontentos ante la federación y que esperan un llamado a los Secretarios generales para debatir el único aumento recibido en el año por parte del gobierno nacional. Concluyendo, Aguilar sentenció: “Esperaremos a ver qué es lo que ocurre en estos dos meses. Hemos tenido buenas paritarias en años anteriores, pero realmente este año fue complicado. Tampoco podemos hacer una medida de fuerza por dependemos de la federación, aguantaremos 8 meses y podemos aguantar 1 mes más, si en las próximas que vienen no nos dan un buen aumento, que se rompa todo. Así no se puede vivir”.