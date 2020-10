MS Patagonia Argentina cumplió 20 años de trabajo en toda la región

El pasado 28 de octubre la firma MS Patagonia Argentina cumplió 20 años de trayectoria, posicionándose con reconocimiento en toda la región patagónica en tres campos que le han permitido un crecimiento y un posicionamiento estratégico.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mauro Suarez, gerente de MS Patagonia Argentina comentó el cumpleaños número 20 de la empresa y los años de trabajo atravesados, que comenzó en Río Gallegos y se trasladó a Chubut y Tierra del Fuego. Ante esto comentó: “Este cumpleaños nos encuentra bien, podríamos decirlo así, es algo histórico para el mundo entero. Corriendo ese contexto, estamos bien, contentos y felices del recorrido llevado adelante en estos años y sobre todo de la gente y del equipo interno por haber llegado donde estamos hoy en dia”.

Ante la consulta respecto al equipo de trabajo que integran la empresa en las diferentes sucursales, Suarez afirmó que son alrededor de 50 empleados y destacó: “Estamos creciendo, sumando gente al equipo de a poco realmente. La última incorporación fue hace 10 días solamente así que estamos creciendo constantemente”.

Por otro lado, Suarez comentó la función de la empresa y sus inicios en los que comenzó realizando refacciones de calefacción central luego de haberse ido de la empresa de Servicios Públicos S.E y poder formar su propia empresa que continúa vigente hoy en día. A partir de esto, Suarez sostuvo que “A medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos expandiendo, accediendo e incorporando varios rubros y lo resumimos en 3 grandes áreas que son climatización, bombeo líquido y aire comprimido. Esas son las 3 áreas grandes que hoy estamos cubriendo, con varias marcas de primera por suerte”.







Finalizando, Suarez se refirió al cumplimiento de los 20 años y el agradecimiento a José de la empresa “Emular” que fue quien lo introdujo en el mercado laboral. A partir de esto sentenció: “Me costó convencerlo pero a lo largo de una charla telefónica, me dio la posibilidad de empezar a trabajar y lo cuento muchas veces porque me parece que es difícil arrancar sin antecedentes comerciales, sin experiencia previa y demás y él me tomó luego de haberle mostrado mis ganas. Hoy es todo mucho más fácil, trabajamos con marcas de primera mano y que acompañan y exigen un arduo labor, el trabajo siempre debe estar a la altura y es lo que propiciamos nosotros”.