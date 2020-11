Se cumple un año del fallecimiento de Facundo Díaz: "Es un dolor enorme lo extrañamos mucho"

Facundo Díaz, de 27 años, era profesor de música y dictaba clases en varios establecimientos educativos de Río Gallegos, entre ellos un jardín de infantes donde fue acusado de presunto abuso a un menor. La justicia tomó intervención, el Consejo Provincial de Educación decidió separarlo del cargo, y toda la presión en redes sociales lo llevó a tomar la drástica decisión de quitarse la vida, tras internarse en las frías aguas de la ría local. Semanas después se confirmó que el joven era inocente y que lo habían prejuzgado injustamente.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Julio Pocho Diaz, hermano de Facundo dijo que “estamos recibiendo gran cantidad de mensajes y apoyo, y en familia nutriéndonos entre nosotros, más allá del dolor que uno puede tener tratamos de sobrellevarlo y nutrirnos y recordar a mi hermano con su enorme sonrisa”.

Ante la consulta respecto a la resolución o el avance del expediente por el suicidio de Facundo, Diaz explicó que "todavía no tenemos ninguna novedad. Entendemos que por esto de la pandemia se ha cortado y trabado todo. Pero lo que estamos pidiendo con la reanudación de la actividad judicial, es que desde junio que presentamos la documentación vía mail, pero no nos dieron alguna respuesta. No pudimos hacer todos los trámites, luego del fallecimiento de Facundo, esperamos que la jueza que está a cargo se haga responsable”.

“Estamos esperando que la justicia se expida con respecto a esto, sabemos que el fue y es inocente y esperamos esto más que nada por el dolor de mis viejos. Todos sabíamos que él era inocente y necesitamos que la justicia limpie el nombre de mi hermano”, finalizó.