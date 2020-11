Córdoba habló de la vacuna rusa: "Tiene una efectividad del 50 al 52% solamente y un año de duración"

Tras las declaraciones de la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien viajó de forma secreta a Rusia para informarse sobre la Sputnik V, patentada en ese país a mediados de agosto pasado, comenzaron a entretejerse diversas hipótesis acerca de la posibilidad de la llegada de dicha vacuna a la provincia. Fuentes cercanas a la cartera que conduce Ginés González García precisaron que el objetivo en la Casa Rosada es contar con una dosis confiable lo antes posible para evitar que en la Argentina ocurra un rebrote de contagios luego del verano, como sucede actualmente en algunas regiones de Europa.

En este contexto, la Sputnik V, desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya, aparece como una de las opciones debido a que se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos y que la administración de Vladimir Putin adelantó que están “listos para vender la propiedad intelectual” de la misma.

Fue allí que surgió la posibilidad que la provincia de Santa Cruz y puntualmente Río Gallegos sea un distrito considerado para la aplicación como prueba piloto de dicha vacuna. En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Horacio Córdoba, vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz y médico asesor del COE de Río Gallegos se refirió a la posible llegada de la vacuna rusa contra el Covid19.



“Esa vacuna, por lo que he estado estudiando, está en fase 3. Tiene una efectividad del 50 o 53%" indicó el profesional. "Lo que tiene esta vacuna, más allá de los estudios que tiene hechos, es que las investigaciones no la dan como la mejor opción a tener en cuenta. Pero además surgen las preguntas sobre quienes la recibirán. Si es para aquellos que no tuvieron covid, si es para los que sí tuvieron, si es para ambos o demás, faltan cosas por esclarecer realmente”.

Por otro lado, el Dr. Córdoba explicó que se deben analizar otras cuestiones, como por ejemplo, si "la persona generó los anticuerpos totales para evitar volver a contagiarse".



"La vacuna rusa, tiene un 50% de efectividad" sostuvo y agregó que lo importante es transmitir "la esperanza para encontrar el medicamento que contrataque al virus, pero sin crear falsas expectativas". A partir de esto destacó: “Para que una vacuna sea aprobada necesita el 98% de efectividad, mientras que esta tiene el 50%, pero todas las vacunas en estudio no presentan una efectividad mayor al 60%. Hoy hay demasiados interrogantes a tener en cuenta previos a su aplicación”.