Judiciales esperan nueva oferta en paritarias el próximo 18 de noviembre

Los trabajadores de la justicia de la provincia de Santa Cruz llevaron adelante un paro con desconexión de actividades el pasado lunes, en rechazo a la propuesta salarial acercada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, un ofrecimiento que esperan mejore en un nuevo encuentro que el sector llevará adelante el próximo 18 de noviembre.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Eugenia Bianchi, secretaria general de las Asociación Gremial "3 de Julio" que nuclea a los trabajadores judiciales hizo una evaluación respecto a la jornada de reclamos que terminó con un bocinazo frente a las puertas del Superior Tribunal de Justicia y dijo "el acatamiento de las medidas en la provincia fue alto entre un 70 u 80% y se respetaron las medidas de distanciamiento y prevención con este bocinazo en el caso de Río Gallegos en las puertas del tribunal superior”.

Ante la consulta respecto al clima de diálogo Bianchi comentó que las reuniones fueron difíciles y dijo que “esto ocurrió a partir de que en octubre la paritaria postergada. El porcentaje que nos ofrecieron en ese momento fue sumamente irrisorio y denigrando nuestro sistema salarial, más los dichos del paritario Bazán que representa al Tribunal de Justicia, pretendiendo amenazar o amedrentar a los trabajadores judiciales. A nosotros nos dejó entrever una vez más que el Poder Ejecutivo tenía la intención de ir en contra nuestra y que representa un atentado a la independencia de poderes, dejando en claro los reiterados incumplimientos de parte del Tribunal”.

Finalizando, Bianchi explico que hoy hay una extensión de Ferias Judiciales en algunas localidades por la situación epidemiológica que se atraviesa en las localidades de Caleta Olivia, Puerto Deseado y El Calafate. Conforme a esto concluyo: “En estas localidades, pese a estar dispensados de ir a trabajar han prestado colaboración no solo de forma presencial sino de manera remota también. El caso de Río Gallegos estamos desempeñando la actividad pero con un porcentaje del 30% dentro de las dependencias".



"Me parece importante rescatar esto de las localidades con feria extendida, porque se piensa que no se trabaja, no es responsabilidad nuestra sino del tribunal superior que no estaba a la altura de las circunstancias. Esperamos volver a reunirnos en una paritaria, en un cuarto intermedio, el próximo miércoles 18 de Noviembre y esperamos un ofrecimiento acorde a la situación que estamos atravesando” finalizó.