Máxima y Guillermo de Holanda no pasarán sus vacaciones de Navidad en Argentina

Ya es una tradición para la familia real de Holanda -Guillermo, Máxima y las tres princesas, Amalia, Alexia y Ariane- pasar las vacaciones de Navidad en Argentina. Todos los años visitan el sur del país, más precisamente, el exclusivo country club Cumelén situado a orillas del lago Nahuel Huapi en Villa la Angostura.

Allí los recibe Martín Zorreguieta, uno de los hermanos de la reina radicado en el sur desde hace 10 años, para disfrutar de la Patagonia durante sus días de descanso. Sin embargo, este año ese no será el caso, ya que la familia canceló los planes.

La noticia fue confirmada por el periodista holandés Marc van der Linden, quien afirmó que la familia estaría planeando trasladar su plan navideño en familia al Palacio Het Oude Loo, en la localidad de Apeldoorn, por primera vez en una década.

La razón de la decisión responde a la controversia en la que la familia real se vio involucrada en agosto y estuvo relacionada a unas vacaciones que tomaron Grecia. En ese entonces, Máxima y Guillermo se tomaron una foto con el propietario de un restaurante de la isla de Milos sin usar tapabocas ni respetar distancia social.

El “tercero en discordia” de la imagen, citado anónimamente por el medio holandés RTL Nieuws, explicó que la fotografía fue tomada en un contexto privado, pero reconoció que “fue un error” no respetar la distancia social.

La condena fue de una magnitud tal que el matrimonio decidió terminar con sus vacaciones y volver a Holanda. Poco después, la corona emitió un comunicado en el que pidió disculpas por su accionar.

“Apareció una foto en los medios en la que mantenemos muy poca distancia. En la espontaneidad del momento, no le hicimos caso a la medida. Por supuesto que deberíamos haberlo hecho. Porque el cumplimiento de las reglas de la Corona también es esencial en vacaciones para derrotar el virus”, fue el mensaje de la Casa Real de Holanda, publicado en su cuenta oficial de Twitter.

“Abandonaremos nuestras vacaciones. Hemos visto reacciones de la gente a los informes de los medios. Y son intensas, y nos han afectado. No queremos crear ninguna incertidumbre al respecto: para tener el virus Covid-19 bajo control, es necesario que se sigan las pautas. La discusión sobre nuestras vacaciones no contribuye a eso”, agregó el documento. Si bien el gobierno no había prohibido los viajes, si había desalentado aquellos considerados “inecesarios”.

La última visita de Máxima a la Argentina

La reina viajo al país sudamericano en noviembre de 2018 para participar como asesora especial durante la cumbre de líderes del G20,}. Fue designada por el secretario general de las Naciones Unidas en el marco de un programa para promover la financiación inclusiva para el desarrollo. Entre sus intervenciones se destacó el cierre del Foro de Inversiones.

